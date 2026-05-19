Baden-Württemberg Wohnhaus mit Gartenschlauch unter Wasser gesetzt

Symbolbild - Blaulicht
Der Hauseigentümer rief die Polizei, nachdem er den Gartenschlauch bemerkt hatte. (Symbolbild)

Über Stunden lief Wasser in das Haus, nachdem ein Unbekannter einen Gartenschlauch gegen die Haustüre gerichtet hatte. Was beschädigt wurde und wie groß der Schaden ist.

Markdorf (dpa/lsw) - Mithilfe eines Gartenschlauchs ist ein Wohnhaus in Markdorf (Bodenseekreis) geflutet worden. Ein Unbekannter richtete den Schlauch mutmaßlich gezielt gegen die Haustüre, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Für mehr als zwei Stunden sei in der Nacht auf Sonntag Wasser in das Haus gelaufen. In mehreren Räumen seien dabei Wände und die Decke beschädigt worden.

Der Eigentümer des Hauses rief laut den Angaben des Sprechers die Polizei, nachdem er den Schlauch entdeckt hatte. Der Schaden werde auf 20.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x