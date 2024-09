An einem Wohnhaus bricht am frühen Morgen ein Brand aus. Verletzt wird nach ersten Erkenntnissen niemand.

Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Wohnhaus ist in Sinsheim ( Rhein-Neckar-Kreis) vollständig in Brand geraten. Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen, verletzt worden sei aber niemand, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei einige Stunden nach Ausbruch gelöscht worden. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten zunächst an. Nähere Angaben - etwa zur Höhe des Schadens - konnte der Sprecher zunächst nicht machen.