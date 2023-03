Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart liegen einem Medienbericht zufolge keine Angebote für die beiden Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito vor. «Völlig losgelöst von der Frage, ob wir in dem einen oder anderen Fall überhaupt gesprächsbereit wären, gibt es weder für Hiroki Ito noch für Konstantinos Mavropanos eine offizielle Anfrage», sagte Wohlgemuth in einem Interview des Nachrichtenportals «BW24» am Mittwoch.

Stuttgart (dpa/lsw) - Zuletzt wurde Mavropanos mit dem englischen Premier-League-Club Nottingham Forrest in Verbindung gebracht. Ito soll das Interesse des Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg geweckt haben.

