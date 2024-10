Ein Mann ist auf der A8 unterwegs, als ihm im Baustellenbereich ein anderer Fahrer dicht auffährt. Kurze Zeit später kommt es zum Unfall.

Mühlhausen (dpa/ lsw) - Ein Drängler soll im Kreis Göppingen zwei Auffahrunfälle kurz hintereinander verursacht haben. Der 30-Jährige soll am Freitag in einem Baustellenbereich auf der A8 zunächst auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren sein, teilte die Polizei mit. Der 54-jährige Fahrer des anderen Wagens berichtete den Einsatzkräften, dass der Drängler nach dem ersten Aufprall überholt und abrupt gebremst habe, was zu einem zweiten Zusammenstoß führte. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.