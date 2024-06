Auf das Ulmer Münster ist mutmaßlich wieder mindestens ein Kletterer illegal hinaufgestiegen. Ein Zeuge habe am Dienstag beobachtet, wie eine Person am Außengerüst der Kirche abgestiegen sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Danach seien zwei Menschen unerkannt weggelaufen. Zuerst berichtete die «Südwest Presse».

Ulm (dpa) - Am Ulmer Münster kommt es immer wieder zu Vorfällen mit sogenannte Roofern: Die meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen klettern ohne Sicherung auf hohe Bauwerke oder Gebäude, um sich dort zu fotografieren oder zu filmen und die Bilder in den Sozialen Medien zu veröffentlichen. Laut Polizei ist das eine Straftat: Auf Roofer können Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zukommen.