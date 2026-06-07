Drei Wochen galt ein Jugendlicher aus Kehl als vermisst. Nun wurde er in der Schweiz aufgegriffen – und verriet der Polizei, wohin er eigentlich unterwegs war.

Kehl/ Roche (dpa/lsw) - Von Kehl an den Genfer See: Ein seit rund drei Wochen vermisster 15-Jähriger aus dem Ortenaukreis ist in der Schweiz gefunden worden. Die Polizei kontrollierte den Jugendlichen am Samstag in Roche in der Nähe des Sees, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg. Er ist wohlauf und gab an, auf dem Weg nach Spanien zu sein. Die Schweizer Polizisten informierten die Familie.

Der Teenager hatte an einem Samstagmorgen die Wohnung seiner Eltern verlassen und war nicht mehr zurückgekommen. Zu den Hintergründen werde weiter ermittelt, teilte das Polizeipräsidium mit. Nach seinem Verschwinden im Mai hatte die Polizei rund um Kehl unter anderem mit Hubschraubern und Personensuchhunden nach dem Jugendlichen gesucht.