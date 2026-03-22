Von frühlingshaften 16 Grad bis frischem Nordostwind: Wo man am Sonntag Sonne tanken und den Spaziergang genießen kann.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Sonntag herrscht in Baden-Württemberg in weiten Teilen gutes Wetter für einen Sonntagsspaziergang. Die Meteorologinnen und Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagten einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken voraus.

Gegen Vormittag soll es demnach abseits vom wolkenfreien Kraichgau und der Hohenloher Ebene bedeckt bleiben. Im Tagesverlauf wird es dem DWD zufolge zunehmend sonnig. Die Temperaturen liegen demnach im Laufe des Tages zwischen 9 Grad auf der Baar und frühlingshaften 16 Grad in Nordbaden. Im Flachland weht ein mäßiger, zuweilen frischer Nordostwind.

Freundlicher und meist trockener Wochenstart

In der Nacht zum Montag ist laut DWD mit leichtem Frost zu rechnen: Die Temperaturen sinken auf zwischen plus ein Grad und minus vier Grad, in mittleren und höheren Lagen kann es noch milder werden. Örtlich kann sich zudem Nebel bilden.

Der Montag soll ansonsten freundlich starten und meist trocken sein. Im südlichen Schwarzwald können jedoch einzelne Schauer nicht ausgeschlossen werden. Bei Höchstwerten, die von 12 Grad in Oberschwaben und im Allgäu bis zu 18 Grad im nördlichen Baden reichen, eignet sich der Tag voraussichtlich gut für Aktivitäten im Freien. Im Bergland wird es kühler mit rund 10 Grad.