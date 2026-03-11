Nach milden Tagen bringt der Mittwoch Regen, starke Bewölkung und teils stürmische Böen – vor allem in höheren Lagen wird es ungemütlich.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach mehreren frühlingshaften Tagen wird das Wetter im Südwesten wieder etwas wechselhafter. Es kann regnen und vor allem in höheren Lagen auch windig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Vormittag soll es meist noch trocken bleiben. Ab Mittag kann es aber zu Schauern kommen, auf der Alb auch zu vereinzelten Gewittern. Dabei werde es zunehmend stark bewölkt, so der DWD. Zum Abend hin breitet sich demnach von Westen her Regen aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, im Bergland um 10 Grad. Der Südwestwind frischt im Tagesverlauf auf und kann teils stark böig werden. In den Hochlagen des Schwarzwaldes und bei Gewittern sind stürmische Böen möglich, auf dem Feldberg auch Sturmböen.

In der Nacht zum Donnerstag fällt zunächst verbreitet Regen, der später nach Bayern abzieht. Danach lockert es laut Vorhersage auf. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 1 Grad zurück. Im Hochschwarzwald kann es anfangs noch stürmische Böen oder Sturmböen geben, die später nachlassen. Im Tagesverlauf sollen sich Sonne und Wolken abwechseln.