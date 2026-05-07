Gewitter und starke Böen, Bodenfrost und Nebel: Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage in Baden-Württemberg vorhersagt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Regenschirm dürfte heute in Baden-Württemberg noch einmal ein treuer Begleiter sein. Und wer am Nachmittag auf der Alb oder südlich davon unterwegs ist, sollte laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf der Hut sein: Dort könnte es stellenweise blitzen und donnern.

Es soll im Tagesverlauf im Südwesten überwiegend stark bewölkt sein. Anfangs könne es gebietsweise regnen, am Nachmittag seien noch einzelne Schauer möglich. Bei Gewittern sind den Angaben zufolge starke Böen möglich. Die Höchstwerte sollen im Bergland um 12 Grad liegen, sonst zwischen 14 und 18 Grad.

Nebel und Bodenfrost in der Nacht

In der Nacht zum Freitag dürften die Schauer dem DWD zufolge abklingen. Die Bewölkung könne gebietsweise auflockern. Örtlich sei Nebel möglich. Die Tiefstwerte sollen zwischen 7 und 2 Grad liegen, vereinzelt könne es Frost in Bodennähe geben.

Am Freitag kann es anfangs gebietsweise trüb werden, weil sich Nebel oder Hochnebel halten. Bis Mittag soll das in lockere Quellbewölkung übergehen. Am Nachmittag und Abend seien vor allem im Schwarzwald vereinzelte Schauer oder auch ein kurzes Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen laut den Fachleuten auf 17 bis 20 Grad, am Rhein bis 22 Grad.

Wochenende wohl wechselhaft

In der Nacht zum Samstag soll es teils wolkig, teils gering bewölkt sein – bei 10 bis 5 Grad. Am Tag selbst trotze die Sonne zunächst einigen ausgedehnteren Wolkenfelder. Im Verlauf dürften sich dann vermehrt Quellwolken bilden, dazu seien einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Mit 22 bis 25 Grad werde es wieder wärmer, im Bergland sollen um 20 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Sonntag sollen Schauer rasch abklingen, der Himmel kann aufklaren. Die Temperaturen gehen demnach auf 11 bis 6 Grad zurück.