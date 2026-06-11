Blitz und Donner über Baden-Württemberg: Warum der Westwind für stürmische Überraschungen sorgen könnte. Und wann der Regen nachlassen soll.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bevor es Richtung Wochenende freundlicher werden könnte, müssen die Menschen in Baden-Württemberg nach wie vor mit Regen rechnen. Schon ab dem Vormittag seien heute Schauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vereinzelt seien Gewitter möglich - vor allem in der Osthälfte des Landes. Diese könnten Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde im Gepäck haben sowie - mit geringer Wahrscheinlichkeit - auch Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und kleinen Hagel.

Am Nachmittag sollen die Schauer von Westen her rasch wieder abklingen. Die Höchstwerte liegen der Prognose zufolge bei 14 Grad auf der Alb und bis 20 Grad im Breisgau. Dazu wehe ein mäßiger, in Böen frischer Westwind.

Nachts im Schwarzwald stürmisch

In der Nacht zum Freitag könnten nach ein paar Auflockerungen wieder deutlich dichtere Wolken von Nordwesten her aufziehen, zudem soll es regnen. Die Tiefstwerte bewegen sich laut DWD zwischen 14 und 7 Grad. In Höhenlagen im Schwarzwald seien starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.

Am Freitag selbst dürfte die Sonne zunächst kaum eine Chance haben: Der Vorhersage zufolge soll es häufig regnen oder schauern. Vor allem im Süden kann ab Nachmittag aber etwas Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen demnach voraussichtlich auf 17 bis 24 Grad. Hinzu komme ein mäßiger bis frischer Westwind mit starken, im Hochschwarzwald sogar stürmischen Böen.

Am Samstag freundlicher

In der Nacht zum Samstag bleibt es laut Vorhersage wolkig, zeitweise mit Regen bei 16 bis 10 Grad. Auf den Gipfeln im Schwarzwald könnten erneut starke bis stürmische Böen aus West auftreten.

Im Laufe des Samstagnachmittags soll es dann zunehmend freundlich werden - bei Höchstwerten von 21 bis 27 Grad und weiterhin mäßigem bis frischem, in Böen teils stark bis stürmischem Westwind.

In der Nacht zum Sonntag werde es dann meist gering bewölkt oder klar, sagten die Fachleute voraus. Die Temperaturen sinken auf bis zu 9 Grad.