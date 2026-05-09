Früh raus und Sonne tanken! Ab Mittag drohen im Südwesten Regen und Gewitter. Wie das Wetter am Wochenende genau wird - und ob die neue Woche wieder Sonne mitbringt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende die Sonne genießen will, der sollte besser nicht allzu lange ausschlafen, sondern direkt am Samstag früh vor die Tür gehen. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag trotz einiger Wolkenfelder oft sonnig. Im Tagesverlauf dürften sich jedoch vermehrt Quellwolken bilden. Im Bergland rechnen die Wetterexperten dann mit einzelnen Schauern und Gewitter. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 19 bis 25 Grad, dazu wehe schwacher bis mäßiger Wind.

Am Sonntag soll es der Prognose zufolge anfangs noch teilweise heiter bleiben, anschließend ziehen von Südwesten her wieder Wolken auf. Ab dem Nachmittag erwartet der DWD schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter. Mit 19 bis 26 Grad wird es nochmal etwas wärmer. Mit dem Regen frischt der Wind den Angaben zufolge auf – bei Gewittern könnten stürmische Böen auftreten.

Zum Wochenstart nass und teils stürmisch

In der Nacht zum Montag ziehen laut Vorhersage viele Wolken mit teils kräftigem Regen von Südwest nach Nordost durch, anfangs teils von Gewittern begleitet. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.

Am Montag soll es dann stark bewölkt bleiben, von Nordwesten ziehe erneut teils kräftiger Regen auf – im Vorfeld gebe es schon einzelne Schauer, im Süden auch Gewitter. Dazu werden nur noch 12 bis 17 Grad erwartet, begleitet von mäßigem bis frischem Westwind mit gebietsweise starken bis stürmischen Böen, im Schwarzwald exponiert auch Sturmböen.