Wolken, Regen und Gewitter bleiben dem Südwesten erhalten. Am Dienstag könnte es wieder krachen und stark regnen. Wo genau?

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten müssen sich weiterhin auf Regen und Gewitter einstellen. Am Dienstagnachmittag und Abend seien einzelne Gewitter mit Starkregen in kurzer Zeit möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage. Der Schwerpunkt liege in der Mitte und Nordhälfte Baden-Württembergs. Auch im Süden seien später noch Gewitter möglich.

Am Dienstag gebe es zunächst mehr Sonne, ehe sich dann Bewölkung und schauerartiger Regen ausbreiteten, hieß es laut DWD-Mitteilung. Die Höchsttemperaturen reichen demnach von 17 Grad im Schwarzwald bis 23 Grad an der Tauber.

Am Mittwoch sei es wechselnd bis stark bewölkt. Der Wetterdienst erwartet wiederholt Schauer und örtlich Gewitter. Die Höchstwerte sollen im Bergland 13 Grad und sonst bis 21 Grad erreichen, wie der DWD mitteilte. Erst ab Donnerstag setze sich die Sonne wieder durch.