Im Südwesten sind die Frühlingsgefühle auf dem Vormarsch. 19 Grad sind mancherorts in dieser Woche möglich. Da könnte man doch schon ein Eis essen gehen - aber wo soll es so freundlich werden?

Stuttgart (dpa/lsw) - Erdbeere, Zitrone oder doch lieber Schokolade? In Teilen Baden-Württembergs könnten sich die Menschen heute und in den kommenden Tagen genau diese Frage stellen, wenn sie vor der Eisdiele in der Schlange stehen. Das Wetter dürfte nämlich dazu einladen. Aber wo genau?

Am Donnerstag könnte die Frage vor allem in Städten wie Heidelberg oder Mannheim aufkommen. Denn in der Kurpfalz werden Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Generell soll es dem DWD zufolge am Donnerstag in Baden-Württemberg nach Nebelauflösung viel Sonne geben, wobei sich der Nebel gebietsweise zäh halte.

19 Grad im Markgräflerland am Freitag

Auch am Freitag gebe es neben einigen hohen Wolkenfeldern oft Sonne. Die Höchstwerte reichten demnach von 14 Grad an der Donau bis zu 19 Grad im Markgräflerland. Entsprechend könnten die Menschen grob in der Gegend zwischen Freiburg und Basel Lust auf das möglicherweise erste Eis des Jahres bekommen.

Und auch am Samstag stehen die Chancen gut, bei freundlichem Ausflugswetter einen Zwischenstopp einlegen zu können. Nach rascher Nebelauflösung gebe es viel Sonne mit erneut maximal bis zu 14 Grad an der Donau und bis zu 19 Grad in Nordbaden.