Arkadiusz Dziambor unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Wild Wings. In den kommenden Tagen will er sich zudem für einen Platz im deutschen WM-Kader empfehlen.

Schwenningen (dpa/lsw) - Verteidiger Arkadiusz Dziambor wird auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) für die Schwenninger Wild Wings auflaufen. Der 24-Jährige habe seinen Vertrag verlängert, teilte der Club mit. In der aktuellen Spielzeit waren Dziambor und die Wild Wings im Viertelfinale an den Kölner Haien gescheitert.

Dziambor gehört zum deutschen Aufgebot für die erste Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz vom 15. bis 31. Mai. Dabei stehen für die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis am Freitag und Samstag zwei Testspiele in Tschechien auf dem Programm.