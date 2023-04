Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Autor Wladimir Kaminer ist Gast in der Reihe „Große Begegnungen“ der Universität in Landau. Am 21. April tritt der enthusiastische Reisende und charmante Geschichtenerzähler im Universum auf. Zum Krieg in der Ukraine hat der gebürtige Russe einen dezidierten Standpunkt.

Der russischstämmige Autor und Kolumnist Wladimir Kaminer ist in diesen Tagen ein gefragter Mann für Interviews. „Diesen ganzen Ruhm habe ich dem Krieg zu verdanken. Wie