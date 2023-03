Baden-Württemberg hat in Abu Dhabi eine Wirtschaftsrepräsentanz für den arabischen Raum eröffnet. Dies teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. «Die Vereinigten Arabischen Emirate und die gesamte Golfregion sind zunehmend interessant für baden-württembergische Unternehmen.» Für den Südwesten seien die energiepolitischen Perspektiven, die sich aus einer bilateralen Zusammenarbeit mit den Emiraten ergeben könnten, von höchstem Interesse.

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg war auch mit einem eigenen Auftritt auf der Weltausstellung 2021 in Dubai vertreten. Die dort gewonnenen Erfahrungen hätten gezeigt, dass nirgendwo sonst in der arabischen Welt solch vielfältige Kooperationschancen für baden-württembergische Unternehmen bestehen wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai hatte für Schlagzeilen gesorgt. Es war ursprünglich von drei Partnern - der Ingenieurkammer, Fraunhofer und der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) - verantwortet worden. Das Gebäude sollte eigentlich mit Sponsorengeldern gebaut werden und wurde deshalb als Projekt «aus der Wirtschaft für die Wirtschaft» beworben. Das Land sollte das Vorhaben zunächst nur politisch begleiten und lediglich 2,8 Millionen Euro für die Ausstellung beisteuern, es hat aber notgedrungen auch das Gros der Kosten für den Pavillon-Bau gestemmt.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen nach letzter Schätzung bei 17,5 Millionen Euro. Der Kostendeckel für das Land liegt bei insgesamt rund 15 Millionen Euro.

