Die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg ist 2023 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Gesamtwert aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen, ging im vergangenen Jahr preisbereinigt (real) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fellbach bei Stuttgart mit. Damit habe sich die Wirtschaft im Südwesten leicht unterhalb des bundesweiten Schnitts entwickelt. Deutschlandweit schrumpfte die Wirtschaft preisbereinigt um 0,3 Prozent. Im Jahr 2022 hatte die baden-württembergische Wirtschaft noch ein reales Wachstum von 2,2 Prozent verzeichnet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wirtschaft im Land dümpelt einer Mitte März veröffentlichten Prognose zufolge weiter vor sich hin. In den ersten Monaten des laufenden Jahres wird das Bruttoinlandsprodukt nur 0,1 Prozent höher liegen als im Schlussquartal 2023, hatten das Tübinger Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und die Universität Hohenheim erklärt. Eine geringe wirtschaftliche Dynamik werde ebenfalls das Bild in den beiden Folgequartalen prägen. Die vorhergesagten Wachstumsraten bewegen sich demnach nur leicht nach oben. Die Zahlen sind saison- und arbeitstäglich bereinigt.

