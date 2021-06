Als einer der größten regionalen Zeitungsverlage und Teil einer der bedeutendsten Mediengruppen Deutschlands versorgen wir unsere Leser täglich über digitale Plattformen und die gedruckte Tageszeitung mit den wichtigsten Nachrichten aus aller Welt, Deutschland und der Pfalz.

Zur Verstärkung unseres Pfalzressorts im Bereich Online am Standort Ludwigshafen suchen wir Dich zum baldmöglichsten Eintritt als Digitalredakteur.

Unterstütze unser Pfalzressort, ein junges und dynamisches Team im größten Ressort der RHEINPFALZ, das multimedial in den Bereichen Online und Print arbeitet! Bringe dabei Deine Ideen zur Weiterentwicklung unserer digitalen redaktionellen Formate ein!

Deine Aufgaben:

+ Überblick über die Nachrichtenlage und den Traffic behalten

+ Themen recherchieren

+ Sicheres und schnelles Produzieren von Beiträgen (Artikel, Videos, Social-Media-Beiträge)

+ Tagesplanung: Was wird heute wichtig? Wie kommen die Beiträge am besten bei den Lesern an?

+ Steuerung der Startseite + Inhalte auf allen Kanälen schnell und sicher ausspielen

Das bringst Du mit:

+ abgeschlossenes Studium

+ abgeschlossenes Redaktionsvolontariat

+ idealerweise erste Berufserfahrung im journalistischen Bereich

+ sehr gute Kenntnisse des Weltgeschehens

+ Interesse am Lokalgeschehen der Pfalz

+ Teamgeist, Zuverlässigkeit, Einsatzfreude, Flexibilität

+ Lust, Neues auszuprobieren, eigene Themen einzubringen und umzusetzen

+ sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

+ Erfahrung im Social-Media-Bereich

+ Erfahrung im Videodreh und Fotografieren

+ gutes Themengespür

+ Bereitschaft zu Wochenend- und Schichtdiensten

Du bist auf der Suche nach einer vielseitigen Tätigkeit im redaktionellen Bereich mit digitalem Schwerpunkt? Dann erwartet Dich ein sicherer Arbeitsplatz mit multimedialen, abwechslungsreichen Aufgabengebieten, attraktiven Benefits sowie ein motiviertes und innovativ denkendes Team.

Werde Teil unseres Pfalzressorts/Online und bewirb Dich jetzt!

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise per E-Mail als PDF-Datei mit maximal 5 MB) unter Angabe Deines möglichen Einstiegstermins. Inhaltliche Fragen zur Stelle beantwortet Dir gerne unser Stellv. Chefredakteur Uwe Renners (E-Mail: uwe.renners@rheinpfalz.de, Tel.: 0621 5902-379).

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen. Gerne stehen wir Dir für Fragen zur Verfügung.