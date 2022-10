Während der WM-Pause vom 14. November bis 19. Januar wird Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim diverse Trainings-und Ruhephasen sowie Testspiele und ein Trainingslager absolvieren. Wie die Kraichgauer am Samstag mitteilten, werden die daheim bleibenden Profis noch bis zum 19. November trainieren. Danach schließt sich eine Trainingspause bis zum 6. Dezember an, ehe es bis einschließlich 21. Dezember weitergeht.

Zuzenhausen (dpa) - In dieser Zeit empfangen die Hoffenheimer Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg (14. Dezember). Drei Tage später sind Drittligist TSV 1860 München und am 20. Dezember die SpVgg Greuther Fürth zu Gast im Kraichgau. Nur bei der Partie gegen die Münchner Löwen sind Zuschauer zugelassen. Trainingsauftakt für die zweite Saisonhälfte ist dann der 2. Januar 2023, wo in der Vorbereitung auch ein Trainingslager in Planung ist.

