Frostige Temperaturen und heiteres, sonniges Winterwetter. Auch am Sonntag zieht es viele Menschen in die Skigebiete. Der Deutsche Wetterdienst warnt währenddessen vor Frost.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die einen freut es, die anderen ärgert es: In Baden-Württemberg herrscht weiter Winterwetter. Nach einem nebligen Start war es am Sonntag sonnig und heiter - beste Bedingungen für Skifahrerinnen und -fahrer im Südschwarzwald, wo es viele Menschen hinzog. Der Deutsche Wetterdienst warnte dabei anfangs noch vor Glätte und später nur noch vor Frost.

Am Montag soll es dann wechselnd bis stark bewölkt sein. Bei minus drei bis plus drei Grad sagt der DWD lokal Schneeschauer vorher. Der Dienstag startet ebenfalls stark bewölkt - im Tagesverlauf zeigt sich dann aber immer mehr die Sonne. Am Mittwoch erwartet der DWD gebietsweise gefrierenden Regen und damit glatte Straßen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen minus eins und plus fünf Grad.

In der Nacht zu Sonntag berichteten die Polizeien zunächst von keinen witterungsbedingten Unfällen. Ganz anders war es in der vorigen Nacht, bei der es im Land zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen war. Allein auf einer Bundesstraße bei Bretten rückten die Einsatzkräfte zu zwei Dutzend Unfällen aus, bei denen sechs Menschen verletzt worden waren.

