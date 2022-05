Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt worden. Das Reh sprang von der Seite in den vorbeifahrenden 61-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin stürzte der Mann mit seinem Motorrad. Das Tier gehörte zu einer Gruppe von Rehen, die aus einem angrenzenden Wald bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) auf die Straße gelaufen waren. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann am Samstag in ein Krankenhaus.

Eberbach (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei