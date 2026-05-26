Baden-Württemberg Wilderer erlegen Rehbock mit Pfeil oder Bolzen
Blumberg (dpa/lsw) - Unbekannte Wilderer haben im Bereich des Blumberger Ortsteils Fützen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ihr Unwesen getrieben. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, erlegten die Täter einen Rehbock mutmaßlich mit dem Pfeil- oder Bolzengeschoss eines Bogens oder einer Armbrust. Nach der Tat ließen die Unbekannten das verendete Tier am Tatort zurück. Das zuständige Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.