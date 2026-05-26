Baden-Württemberg Wilderer erlegen Rehbock mit Pfeil oder Bolzen

Polizei Symbolbild
Nach der illegalen Jagd auf einen Rehbock bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis sucht die Polizei nach den Tätern. (Symbolbild)

Grausiger Fund im Unterholz: Unbekannte Wilderer erlegen in der Nacht auf Montag bei Blumberg einen Rehbock.

Blumberg (dpa/lsw) - Unbekannte Wilderer haben im Bereich des Blumberger Ortsteils Fützen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ihr Unwesen getrieben. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, erlegten die Täter einen Rehbock mutmaßlich mit dem Pfeil- oder Bolzengeschoss eines Bogens oder einer Armbrust. Nach der Tat ließen die Unbekannten das verendete Tier am Tatort zurück. Das zuständige Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x