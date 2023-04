Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Italiener Thomas Larkin verpflichtet. Der Verteidiger spielte seit 2016 für den Ligarivalen Adler Mannheim. «Seine Qualitäten in der eigenen Zone sind unbestritten und mit seinem kontrollierten sowie präzisen Spielaufbau kann er auch unsere Offensivaktionen initiieren», sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner in einer Mitteilung vom Sonntag über den 32-Jährigen. «Ich freue mich auf einen erfahrenen Siegertypen, der auch in der Kabine mit der entsprechenden Mentalität vorangehen wird.»

Mitteilung der Wild Wings