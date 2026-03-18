Baden-Württemberg Wiederholte Verstöße: Auto von Fahranfänger beschlagnahmt

Polizei
Das Auto wurde für zunächst sechs Monate beschlagnahmt. (Symbolbild)

Trotz mehrerer Gespräche zeigt der junge Fahrer keine Einsicht. Die Polizei reagiert, um weitere Gefährdungen im Straßenverkehr zu verhindern.

Niederstetten (dpa/lsw) - Einem 18 Jahre alten Fahranfänger ist in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) nach wiederholtem Fehlverhalten sein Auto beschlagnahmt worden. Er habe unter anderem mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, auf Straßen gedriftet und andere Autos gefährlich überholt, teilte die Polizei mit. In mindestens zwei Fällen habe er zudem andere Fahrer beleidigt oder genötigt, nachdem diese ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatten.

Trotz «mehrfacher verkehrserzieherischer Gespräche» habe der Fahranfänger keine Einsicht gezeigt. Aufgrund seiner uneinsichtigen Haltung und der hohen Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer sei das Auto am Dienstag zunächst für sechs Monate «gefahrenabwehrrechtlich beschlagnahmt» worden.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x