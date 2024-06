Mit dem „Reisen als Inspiration künstlerischen Ausdrucks“ beschäftigt sich der Atelier Salon in Landau in seiner neuen Ausstellung. Er knüpft an August Croissants „Mittelmeerreise“ vor 130 Jahren an. Nach dessen „Orientmappe“ wurde gefahndet.

Unter den Sternen des Südens, die sich der rheinland-pfälzische Kultursommer 2024 auf die Fahnen geschrieben hat, tummelten sich Künstler auch schon gerne im ausgehenden