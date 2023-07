Paris (dpa) - Niko Kappel hat bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten die ersehnte Goldmedaille erneut verpasst. Der kleinwüchsige Paralympicssieger und Weltrekordler musste sich am Mittwoch in Paris mit Silber im Kugelstoßen begnügen. Mit 14,49 Metern wurde er vom Usbeken Bobirjon Omonow bezwungen, der es auf 14,73 Meter brachte. Der 28 Jahre alte Kappel wartet nun seit sechs Jahren auf einen großen Titel. Nach dem Paralympicssieg 2016 und dem WM-Titel 2017 holte der Stuttgarter dreimal Silber und zweimal Bronze. Sein sieben Jahre jüngerer Trainingspartner Yannis Fischer hatte am Dienstag im Kugelstoßen der kleineren Kleinwüchsigen überraschend den Titel gewonnen.

Homepage der Veranstaltung