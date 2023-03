Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hat die Basketballer des TV Bad Bergzabern ausgebremst. Drei Spiele am Stück fielen aus, der Rhythmus ist weg. Wie geht es den betroffenen Spielern? Und wie stehen die Chancen, am Samstag gegen Eintracht Frankfurt wieder in die Spur zu finden? Unser Mitarbeiter Uwe Eid lotet es aus.

Vier Spieler waren mit dem Covid-19-Virus infiziert – trotz vollständiger Impfung. Wie geht es den Betroffenen?

Drei TVB-Basketballern geht es wieder gut. Obwohl es vergangene Woche wegen