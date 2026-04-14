Aktuell läuft bei der Lufthansa noch ein Streik der Pilotinnen und Piloten. Ab Mittwoch sollen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter streiken. Das sind die Folgen für den Stuttgarter Flughafen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Das hat Folgen für Passagiere am Stuttgarter Flughafen. Alle vier Flüge am Mittwoch von und nach München sowie vier von fünf Flügen von und nach Frankfurt seien gestrichen worden, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Für Donnerstag seien bereits alle Flüge von und nach München und Frankfurt gestrichen worden.

Mit dem Aufruf der Kabinengewerkschaft Ufo eskalieren die Streiks des fliegenden Personals. Seit Montag läuft bereits ein zweitägiger Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe, der ebenfalls für Flugausfälle gesorgt hat - auch in Stuttgart.

Der Flughafen bat die Passagiere der betroffenen Airlines auf seiner Webseite, regelmäßig den Flugstatus online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren.