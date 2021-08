Trigger kennen wir aus den sozialen Netzwerken. Eigentlich meint der Begriff eine technische Einrichtung, die einen Impuls auslöst. Im Internet wird er eher für impulsgesteuerte Menschen benutzt, die Beiträge mit Hassmails kommentieren. In Karlsruhe triggert jetzt auch das Landesmuseum im Schloss. Was haben Besucher da zu erwarten?

Die Trigger sind beim Rundgang durch die Dauerausstellung „Baden und Europa“ schon von Weitem gut zu erkennen. Mit der Warnfarbe Orange sind jetzt einige der Objekte hinterlegt. Doch vor was wird gewarnt? Was sollte man an einem Werbeteller für die TV-Serie „Schwarzwaldklinik“ fürchten?

Die Erklärung ist neben der kleinen Vitrine zu lesen: Sexismus. Die Serie habe wie viele andere dazu beigetragen, tradierte Rollenbilder fortzuschreiben. In Folge 61 etwa wird Dr. Christine Brinkmann vorgeworfen, dass ihr Sohn krank sei, weil sie berufstätig sei und sich nicht genug um ihn gekümmert hätte. Ihr wird sogar nahegelegt zu kündigen. Schon bei der Erstausstrahlung 1989 erntete die Folge heftige Kritik.

Rassismus, Sexismus, Antisemitismus

Solche kontrovers zu diskutierende Objekte könnten heute „nicht mehr unkommentiert ausgestellt werden“, sagt Brigitte Heck, die Leiterin der Abteilung Volkskunde und Oberkonservatorin für Alltags- und Landesgeschichte. Sie bedürften einer Erklärung. Denn es gehe um Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Ableismus, wie Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen genannt werden. Während des Lockdowns wurde die Sammlung daraufhin abgeklopft und überarbeitet. Jetzt haben einige Exponate einen leuchtend orangefarbenen Rahmen.

„Da hat sich unser Fotograf gar nicht erst getraut, mit dem Objektiv so nahe ranzugehen“, sagt Heck vor einem kleinen Schaukasten mit einer Figurengruppe aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, die eine Zollkontrolle darstellt. Man muss allerdings rangehen: Denn das Diskriminierende zeigt sich erst bei genauem Hinsehen. Der Verdächtige hat eine derart auffällige Nase, dass die vom Hersteller hergestellte Konnotation mit dem Stereotyp des schmuggelnden und unehrlichen Juden nicht zufällig sein kann. „Vor 200 Jahren war dies so für jeden klar erkennbar, heute allerdings nicht mehr“, sagt Heck. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat man nun bewusst plakativ interveniert.

Ein Volontär gab den Anstoß

Es ist ein notwendiger, mitunter aber auch schwieriger Spagat, der so geleistet wird. Dass man heute nicht mehr von einem Krüppelheim reden würde, liegt klar auf der Hand. Doch nicht immer sind die Dinge so offensichtlich wie einige Meter weiter, wo ein Fahrradhersteller vor dem Ersten Weltkrieg für seine Produkte mit einem Plakat wirbt, auf dem der weiße Herrenmensch in den afrikanischen Kolonien mit einem eleganten Lächeln Horden von barbarischen schwarzen Wilden davonradeln kann.

Die Schau im Schloss stehe in dieser Form bereits seit rund 20 Jahren, erläutert Heck. In jüngerer Zeit habe es schon Diskussionen aufgrund von Publikumsreaktionen gegeben. Und jetzt war Zeit, die Sache einmal richtig anzugehen. Die Initiative hierzu habe der damalige Volontär Nicolas Dittgen ergriffen, gesteht Heck sehr offen: „Weil wir den Anspruch haben, immer neu dazuzulernen, fanden wir seinen Ansatz sehr überzeugend.“

Heck weiß, dass die Diskussionen auch in Zukunft weitergehen werden, da man auch künftig quellenkritisch arbeiten wolle und müsse. „Das sehen wir auch als Prinzip der kulturellen Arbeit, denn niemand möchte die Quellen verschwinden lassen“, betont sie. Aber tatsächlich werde man alles in die Rezeption heutiger Besucher einbetten müssen.

„Schwarze wie wilde Tiere dargestellt“

Zur Karlsruher Museumsnacht Kamuna sind am Wochenende besonders viele Menschen durch die Sammlung geschlendert, so auch die beiden Maschinenbau-Studenten Johanna und Laurens. Sie machen einen Test, indem sie den Text der Trigger-Warnung zunächst ignorierten und versuchen, von selbst auf das Besondere der Zollschmugglerszene zu kommen. Aber so konzentriert wie sie auch schauen, ihnen fällt nichts auf.

Umso mehr Lob haben sie anschließend für die orangene Intervention. Laurens: „Ich finde es definitiv gut, es so zu handhaben und darauf einzugehen, wenn Leute daran Anstoß nehmen. Man kann historische Zeugnisse ja nicht wegsperren.“ Vor der Fahrradwerbung wiederum stehen drei junge Frauen, denen der dargestellte Rassismus sofort ins Auge springt: „Die Schwarzen sind da wie wilde Tiere dargestellt“, sagt eine von ihnen.

Was ist falsch an der Schwarzwaldklinik?

Doch was ist falsch an den unspektakulär wirkenden Salzstangenhalter aus den 50er- und 60er-Jahren einige Vitrinen weiter? „Menschen mit asiatisch anmutenden Kegelhüten ziehen das Gebäck mit Rikschas oder tragen es in Körben auf dem Rücken. Die Objekte lassen uns erkennen, wie ein Gefühl der westeuropäischen Überlegenheit in den Wohnzimmern reproduziert wurde“, steht im Begleittext. Unglücklich ist zudem, dass die Hersteller seinerzeit auch noch schwarzen Draht verwendet haben, sodass sich der hier unterstellte Exotismus auch noch hinsichtlich der Hautfarbe aufdrängen kann.

„Ich sehe eigentlich nur italienische und chinesische Hüte“, sagt ein Mann schulterzuckend, ohne dass er darin ein Problem erkennen kann. Heck weiß, dass vieles nicht eindeutig sein kann: „Wir machen mit diesen Interventionen jetzt einen ersten Aufschlag und probieren etwas. Und das können wir gar nicht genug tun.“ Denn wenn das Schlossinnere in den kommenden Jahren von Grund auf saniert wird, werde das Haus neu aufgebaut und eingerichtet. „Die Interimszeit bis dahin müssen wir gut nutzen.“