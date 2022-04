Seit Januar läuft ein Praxistest mit einem Batteriezug. Das Vorhaben in Schwaben wird von der Deutschen Bahn mit großen Hoffnungen verbunden. Kurz vor Ostern äußern sich Verantwortliche.

Herrenberg (dpa/lsw) - Fast drei Monate nach dem Start eines neuen Batteriezugs wollen die Deutsche Bahn und der Hersteller Alstom am Donnerstag (11.30 Uhr) in Herrenberg (Landkreis Böblingen) eine erste Bilanz ziehen. Die Deutsche Bahn hatte den nach eigenen Angaben ersten voll zugelassenen Batteriezug von Alstom im Januar auf die Reise geschickt. Er verkehrt testweise auf der Strecke von Stuttgart nach Horb.

Das Vorhaben in Schwaben war zu Jahresbeginn mit großen Erwartungen angekündigt worden. Die Bahn nannte es „den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu einer emissionsfreien Bahn in Deutschland“. Erwartet wird in Herrenberg unter anderen der Bahn-Konzernbevollmächtigte für den Südwesten, Thorsten Krenz. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), soll laut einer Bahnsprecherin per Video zugeschaltet werden.

In Deutschland werden nach früheren Angaben rund 450 Linien bislang ausschließlich mit Dieselzügen befahren. Die Bahn hatte bereits seit Mitte der 1950er Jahre in größerem Umfang Akku-Triebwagen eingesetzt. Der am häufigsten beschaffte Zugtyp wurde bis Mitte der 1990er Jahre eingesetzt.

