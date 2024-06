Digitalbotschafter helfen älteren Menschen, die digitale Welt zu erobern. Mit Erfolg: Ihre Beratungen sind gefragter denn je und ermöglichen Senioren die digitale Teilhabe.

Die digitale Welt kann für ältere Menschen oft eine Herausforderung sein. Doch es gibt Hilfe: Landesweit über 600 Digitalbotschafter engagieren sich ehrenamtlich, um Senioren den Umgang mit Computer, Smartphone und Tablet näherzubringen. Drei von ihnen sind Frank Wiening (63) aus Mutterstadt sowie Kristina Mund (68) und Jürgen Soltau (77) aus Ludwigshafen.

„Es geht darum, den Senioren die Ängste zu nehmen“, erklärt Soltau. Viele ältere Menschen seien zunächst unsicher im Umgang mit den neuen Technologien. Doch die Digitalbotschafter zeigen ihnen Schritt für Schritt, wie einfach und nützlich die Geräte im Alltag sein können.

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem digitalen Zeitungslesen. „Es geht um die Vorteile, digital zu lesen“, betont Wiening. Die RHEINPFALZ-App dient dabei als praktisches Beispiel. „Es ist komfortabler, auf dem Tablet zu lesen“, findet Soltau. Er demonstriert den Senioren gerne, wie man den Bildausschnitt vergrößern kann: Viele wüssten nicht, dass man mit einer einfachen Zoom-Geste eine größere Schrift sehen kann als in der gedruckten Ausgabe. „Deshalb sind wir da“, ergänzt Wiening.

Beratung beim Gerätekauf

Um die RHEINPFALZ digital in der App zu lesen, benötigt man ein Smartphone oder Tablet mit Android oder iOS-Betriebssystem. Für eine Beratung, worauf man beim Kauf achten muss, kann man sich auch an die Digitalbotschafter wenden. Diese helfen auch, den Senioren, die Geräte individuell an die Bedürfnisse anzupassen. „Ich sage meinen Senioren immer: Kauft euch kein Seniorenhandy, ich richte Ihnen das so ein, dass es für Sie passt“, erklärt Wiening.

Die Digitalbotschafter wollen ihren Beitrag leisten, um ältere Menschen an die digitale Welt heranzuführen. Sie ermöglichen es ihnen, von den Vorteilen der neuen Technologien zu profitieren und weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Informationen und Dienstleistungen online verfügbar sind, sei ihnen diese Form der Unterstützung wichtig, so die drei Ehrenamtlichen einvernehmlich. „Wir leben vom Lächeln im Gesicht“, so Wiening.

Interesse an Angebot steigt

Das Interesse an den Angeboten steigt, zumindest kann Wiening das für die Ludwigshafener Gruppe, das Café Klick, sagen. Vor zwei, drei Jahren seien es noch zehn bis zwölf Senioren gewesen, die zu den Treffen kamen. Jetzt seien es meist rund 35 Menschen, Tendenz steigend. Wer wissen will, welche Angebote es in seiner Nähe gibt, kann sich unter Telefon 06131 279 675 bei den Digitalbotschaftern melden.

Neben den Treffs und individuellen Beratungsangeboten organisieren die Digitalbotschafter auch Veranstaltungen wie den Digitalen Mittagstisch. Am kommenden Dienstag, 25. Juni, ab 12 Uhr wird Rebecca Singer, die Leiterin des Content-Development-Teams der RHEINPFALZ, das digitale Zeitunglesen erklären. Die Veranstaltung, die in Speyer stattfindet, wird live übertragen. Den Link zur Teilnahme finden Sie hier.