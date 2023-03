Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die freie Kulturszene im Land steht vor einem Wandel: Viele Initiativen sind in die Jahre gekommen, finden keinen Nachwuchs und weniger Publikum. Das Haus am Westbahnhof macht bei einem Projekt der Uni mit, das Hilfe zur Selbsthilfe für das Überleben geben will. Was sich seither getan hat.

„Viele wollen, dass alles beim Alten bleibt“, sagen Yvonne Peter-Köllmer, Peter Damm und Frank Reifenstahl. Sie sind aktiv im Verein Leben und Kultur, der das Haus am Westbahnhof betreibt