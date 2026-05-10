Auf Sonne folgt Regen. Die flächendeckenden Sonnenstunden in Baden-Württemberg sind angezählt. Bereits ab dem Nachmittag wird der erste Regen erwartet. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Noch einmal können die Menschen im Südwesten die Sonne genießen, bevor es zum Wochenstart nass und grau wird. Am Vormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch heiteres Wetter. Im Verlauf des Tages ziehen dann aus Südwesten dichte Wolken auf.

Ab dem Nachmittag sei mit schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern zu rechnen, heiß es weiter. Auch lokaler Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern binnen kurzer Zeit seien möglich. Dazu bleibt es noch einmal warm bei Höchstwerten zwischen 19 und 26 Grad.

Regen kommt in der Nacht

Ab dem Montag benötigen die Menschen in Baden-Württemberg einen Regenschirm. Bereits in der Nacht sollen dichte Regenwolken von Südosten quer über das ganze Land ziehen. Laut den Wetterexperten kann es dann teils kräftig Regnen, mit bis zu 30 Litern pro Quadratmetern. Zu Beginn seien auch Gewitter möglich.

Am Tag selbst ziehen dann von Nordwesten erneut Schauer mit teils kräftigem Regen auf. In den südlichen Landesteilen sind auch Gewitter möglich. Für den Schwarzwald rechnen die Wetterexperten mit Dauerregen. Dazu fallen die Temperaturen merklich auf Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad.

Schnee im Bergland möglich

In der Nacht zum Dienstag zieht der Regen dann allmählich in Richtung Süden ab. In hohen Lagen können die Regentropfen auch in Schnee übergehen. Bei Frühwerten zwischen plus sechs und minus ein Grad kann es dann gebietsweise auch noch einmal Bodenfrost geben.

Am Dienstag gibt es dann einen Sonne-Wolken-Mix. Örtlich rechnen die Wetterexperten aber immer wieder mit Schauern. Die Temperaturen sinken weiter, auf Maximalwerte zwischen neun und 16 Grad.