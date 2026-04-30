94 Prozent der Häuser im Südwesten haben Extraschutz – doch wie teuer wird es wirklich nach Starkregen, Hagel und Co.? Die Zahlen überraschen.

Stuttgart/ Berlin (dpa/lsw) - Starkregen, Überschwemmungen und andere Naturgefahren haben in Baden-Württemberg 2025 für 15.000 Schäden gesorgt. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mit. Es seien Kosten in Höhe von 88 Millionen Euro entstanden. Hinzu seien noch Sturm und Hagel gekommen. Diese Wetterextreme führten zu rund 60.000 Schäden und verursachten Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro. Nach Verbandsangaben haben 94 Prozent der Wohngebäude im Südwesten einen Elementarschutz als Zusatzbaustein. Auf Elementargefahren entfielen im Land im Schnitt 5.800 Euro je Schaden, auf Sturm- und Hagelschäden 3.300 Euro.

2024 hatte das Juni-Hochwasser in Baden-Württemberg für massive Schäden gesorgt. Nach dem schadenträchtigen Vorjahr sei die Bilanz 2025 in Deutschland insgesamt deutlich milder ausgefallen. Geprägt wurde das Schadenjahr vor allem durch Sturm und Hagel. Naturgefahren haben laut Mitteilung im vergangenen Jahr Schäden von rund 1,4 Milliarden Euro in der Sachversicherung verursacht. Die Schäden schwankten stark von Jahr zu Jahr, deshalb dürften ruhigere Jahre nicht als Trend interpretiert werden.