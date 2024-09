In Teilen Baden-Württembergs drohen mögliche Regenfälle, Erdrutsche und Überflutungen. Besonders kalt soll es aber nicht werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Regenfällen, möglichen Erdrutschen und Überflutungen in Teilen Baden-Württembergs. In den Regierungsbezirken Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen drohe Dauerregen - im Südschwarzwald und dem Hochrhein könnten innerhalb von 24 Stunden bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen, wie es in einer Unwetterwarnung weiter hieß. Flüsse könnten über die Ufer steigen und auch Straßen, Unterführungen und Gebäude nah am Wasser überflutet werden.

Auch für den Rest der Woche sei mit Regenfällen zu rechnen, es bleibe mindestens bis Donnerstag nass. Am Freitag werde eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, wobei es einzelne Schauer und örtlich auch kurze Gewitter geben könne. Der Samstag soll unbeständig mit Regen und Schauern sein, wobei es im Tagesverlauf von Nordwesten her auflockern soll. Allzu kalt wird es aber nicht. Teilweise werden Höchstwerte von über zwanzig Grad prognostiziert.