Der Deutsche Wetterdienst hat für Baden-Württemberg eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter und starken Niederschlägen herausgegeben. Es kann von Mittwochnachmittag an zu Gewittern der Stufen 3 und 4 (von 5) sowie zu Starkregen kommen, wie der DWD mitteilte. Die Gewitter sollen vor allem in der Südhälfte auftreten und bis in die Nacht zum Donnerstag andauern.

Stuttgart (dpa/lsw) - Es kann örtlich zu Starkregen bis zu 40 Litern auf dem Quadratmeter und stürmischen Böen bis zu 70 Stundenkilometer kommen, auch kleinkörniger Hagel sei möglich. Am Donnerstagmorgen sollen die Gewitter dann nachlassen - am Vormittag soll es wolkig und meist trocken bleiben. Am Donnerstagmittag und -nachmittag sind laut DWD kurze Gewitter mit stürmischeren Böen jedoch nicht auszuschließen.

DWD-Meldung