Schneefall im Schwarzwald: Nach einer kurzen Kaltfront erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder Tauwetter. In der Nacht auf Dienstag fielen im Hochschwarzwald in Lagen über 800 Meter bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Die wenigen Zentimeter Schnee, die die Kaltfront nach den warmen Temperaturen in den vergangenen Wochen brachte, sollen bis Mittwoch wieder tauen.

Stuttgart (dpa/lsw) - „In der kommenden Nacht wird die Nullgradgrenze wieder steigen und selbst in hohen Lagen über 1000 Meter kommt der Niederschlag als Regen runter“, sagte ein Sprecher des DWD. Auch im Rest von Baden-Württemberg bringt eine Warmfront wärmere Temperaturen. Auf der Alb rechnet der Wetterdienst für Mittwoch mit 7 Grad und bis zu 13 Grad im Breisgau.

DWD Baden-Württemberg