Ist das schon der Frühling? Auf bis zu 16 Grad darf sich Baden-Württemberg in den kommenden Tagen freuen. Und sogar Gewitter sind möglich.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt auch in den nächsten Tagen überwiegend grau und regnerisch. Am Wochenende seien einzelne, kurze Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Mit milden Temperaturen sei zunächst noch bis morgen zu rechnen: Am Mittwoch werden es laut DWD neun bis 15 und am Donnerstag acht bis 16 Grad.

Danach soll es etwas kühler werden. Der DWD rechnete für das Wochenende mit Temperaturen von fünf bis zwölf Grad am Freitag und vier bis elf Grad am Samstag. Ansonsten könne die Sonne am Freitagnachmittag auch mal etwas länger herauskommen, teilte der DWD weiter mit.

