Wespen haben vermutlich einen Brand an einem elektrischen Rollladen an einem Wohnhaus in Hilzingen (Landkreis Konstanz) verursacht. Die Insekten hätten zuvor die Verkabelung angefressen, sodass es zum Feuer im Rollladenkasten kam, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 78-jährige Bewohner des Hauses löschte das Feuer am Dienstagabend selbst. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Es wurde niemand verletzt.

Hilzingen (dpa/lsw) - Pressemitteilung