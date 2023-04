Ein Brand in einer Werkstatt in Baden-Baden hat starken Rauch verursacht. Alle Mitarbeitenden der Firma konnten das Gebäude am Donnerstag rechtzeitig verlassen, wie die Polizei mitteilte. Anwohnerinnen und Anwohner im Industriegebiet im Stadtteil Steinbach sollten jedoch weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten, um sich vor dem Rauch zu schützen.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer Lüftungsanlage aus. Die Feuerwehr war am Mittag noch mit den Löscharbeiten beschäftigt und sperrte dazu die angrenzende Straße. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

