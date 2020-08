Ein Jazzfestival in Corona-Zeiten – geht das? Während sich viele Veranstalter noch vorsichtig zurückhalten, waren am Wochenende im weitläufigen Garten des Stiftsguts Keysermühle in Klingenmünster etliche Freiluftkonzerte zu erleben. Mit jeweils 110 Besuchern war das reduzierte Kartenkontingent an alle drei Tagen erschöpft. „Nordlichter“ war das Motto des kleine Festivals, ausgesprochen mediterran das Sommerwetter. Mit dabei waren das Frankfurter Jazz-Trio mit Saxofonist Peter Weniger, Tadpole Development, Ruben Staub mit seinem Trio Grenzgänger und dem Quintett South West North Star.