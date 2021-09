Der TTV Albersweiler hält schlechte Karten in der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz: Das Spitzenpaarkreuz ist weg. Dirk Keller ist zur TSG Kaiserslautern II gewechselt. Torsten Becker wird mit fast schon chronischen Knieproblemen den Schläger wohl an den Nägel hängen.

„Unser Ziel muss der achte Platz sein, alles andere wäre vermessen. Man muss auch sehen, wie sich unser Nachwuchsspieler Lars Bernhart in der Klasse zurechtfindet. Zuletzt hat er ja große Fortschritte gemacht“, erklärt Mannschaftskapitän Peter Schäffer. Am Samstag gibt es gegen den TTV 04 Edenkoben ab 19 Uhr in der Löwensteinhalle die Standortbestimmung. Bernhart geht während des Tages schon beim pfälzischen Top-12-Turnier der Jungen U18 in Wörth an die Tische.

Der TTV Edenkoben hat sieben Spieler aufgeboten, die Fabian Reuther anführt. Florian Trattnig, Pfalzmeister 2018 und Nummer 2 der Meldeliste, hat als Ziel eine Platzierung zwischen Rang fünf und acht ausgegeben: „Wir haben nach wie vor das Ziel, überregional gut mitspielen zu können, und bauen auf die Breite im Team. Genau durch diese Kontinuität und auch Stabilität erhoffen wir uns die eine oder andere Überraschung.“

TTC Germersheim hat noch Pause

Eine Woche länger hat der TTC Germersheim Zeit, um sich auf das erste Spiel vorzubereiten. Er steigt am 26. September, um 14 Uhr bei den TTF Besseringen ein. Die Saarländer bieten ein starkes erstes Paarkreuz auf, dahinter sollten sich für die Germersheimer Chancen ergeben. Verkraften müssen sie den Abgang von Jochen Zeil. Den Linkshänder zog es zum VfL Duttweiler, wo auch sein Sohn spielt.

Der Wegfall scheint kompensiert werden zu können, etwa durch den Abwehrstrategen Marvin Glatz. Der junge Bellheimer hofft auf eine komplette Saison. Man darf ihn noch fast als Neuzugang bezeichnen, nachdem er in der vergangenen Saison nach seinem Wechsel vom VfL Duttweiler sein Können noch gar nicht recht unter Beweis stellen konnte. Erstmals zum festen Stamm gehört Shreyas Sathenahalli, der bis dato in der zweiten Vertretung am Start war.

Spielleiter Carsten Hübner hofft auf Punkte gegen den TV Niederlinxweiler, aber auch gegen die beiden südpfälzischen Konkurrenten sieht er Chancen. „Vielleicht gelingen uns sowohl in der Vor- als auch der Rückrunde je drei Siege. Das könnte dann zum Klassenerhalt reichen“, rechnet Hübner vor.

Die Aufgebote

TTV Albersweiler: 1. Detlef Gäßler, 2. Peter Schäffer, 3. Fabian Pahl, 4. Dirk Butz 5. Lars Bernhart, 6. Daniel Rothschmitt

TTV Edenkoben: 1. Fabian Reuther, 2. Florian Trattnig, 3. Daniel Weyhing, 4. Tim Kröger, 5. Moritz Kröger, 6. Ole Heeß, 7. Sascha Lürtzener

TTC Germersheim: 1. Christian Wünstel, 2. Marc Zimmermann, 3. Marvin Glatz, 4. Ralf Berens, 5. Shreyas Sathenahalli, 6. Dieter Jäger