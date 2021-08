Benjamin Auer hat als Spieler der Auswahl von Ex-Profis und Vorsitzender des JFV Landau die Ü40-Elf vorgestellt, die am Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr in Landau im Stadion gegen die Lotto-Elf antreten wird: Tor: Stephan Strauß (SV Mörlheim); Abwehr: Christoph Eser, Carlo Weiss (Landau West), Oliver Horder, Benny Breitenstein (Mörlheim), Thorsten Plessier (Dammheim), Daniel Haas, Martin Hilzendegen (FV Queichheim); Mittelfeld: David Stoll, Giovanni Milazzo, Olivier Faber (Landau West), Tobias Suckow, Wolfgang Schutzat, Frank Auerswald (Mörlheim), Uwe Welzel, Markus Hünerfauth, Hakan Torun (Dammheim), Andreas Traut, Sascha Faß, Marco Knoll (Queichheim); Sturm: Miguel Cravo (Dammheim), Christian Anthony, Joachim Albus. Die Letztgenannten seien Sponsoren. Hans Peter Herberger (Landau West) und Kuno Ehrstein (Queichheim) betreuen die Auswahl von Spielern der vier JFV-Vereine. Karten für das Benefizspiel gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in Auers Fitnessstudios in Landau und Annweiler.