Wer entscheidet eigentlich darüber, was in der Zeitung veröffentlicht wird und was nicht? Es ist eine Frage, die uns in der Chefredaktion oft gestellt wird. Und es gibt eine Fülle von Mutmaßungen darüber, wer das entscheidet.

Immer wieder hören und lesen wir (vor allem in den sozialen Medien), wir seien Befehlsempfänger. Je nach den eigenen Überzeugungen derer, die das behaupten, erhalten wir Befehle oder Maulkörbe von Angela Merkel oder Malu Dreyer, vom Virologen Christian Drosten oder vom Virologen Hendrik Streeck, von der CDU oder von den Grünen, von der BASF oder von der Gewerkschaft Verdi, vom 1. FC Kaiserslautern oder vom FC Bayern München, vom US-Militär oder vom israelischen Geheimdienst …

Die alle hätten einen direkten Draht in die Chefredaktion. Auf meinem Schoß hier am Schreibtisch in Ludwigshafen haben demnach schon Helmut Kohl, Kurt Beck und viele andere mehr gesessen. Nein, Sie müssen sich das jetzt nicht bildlich vorstellen. Ich tue es lieber auch nicht.

Fairer Umgang

Ich gestehe: Helmut Kohl hat mich öfter angerufen, Rudolf Scharping hat es mal getan, auch Kurt Beck oder Heiner Geißler oder Rainer Brüderle. An vergleichbare Anrufe von Politikerinnen kann ich mich nicht erinnern. Es hat den Herren nichts gebracht, wenn sie versuchten, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Und mit Scharping, Beck, Geißler oder Brüderle ergab sich jeweils schnell ein Modus Vivendi, wie wir mit Konflikten umgehen: direkte und offene Aussprache (persönlich, nicht am Telefon) und im Respekt vor den jeweils ganz unterschiedlichen Aufgaben, die Politiker und ein Medium haben. Das war manchmal laut, funktioniert aber. Für mich ist das ein professioneller, fairer Umgang miteinander.

Allerhand Mutmaßungen gibt es auch darüber, dass die Redaktion über Unternehmen, die in der Zeitung oder in den digitalen Produkten Anzeigen schalten, nicht kritisch berichte, weil der Verlag dann ja Werbeeinnahmen verliere.

Keine Schere im Kopf

Die Redaktion weiß meistens gar nicht, welche Anzeigen zum Beispiel in der Zeitung geschaltet werden. Auf den von der Redaktion zu füllenden Zeitungsseiten sind Platzhalter für Anzeigen, die am Abend von der Produktionsteuerung dann mit den Anzeigen gefüllt werden. Aber natürlich sehen Redaktionsmitglieder, welche Werbekunden häufig in der Zeitung vertreten sind. Eine Schere im Kopf entsteht daraus nicht. Denn: Der Erfolg von Werbung hängt wesentlich davon ab, in welchem redaktionellen Umfeld sie platziert wird. Je glaubwürdiger dieses redaktionelle Umfeld ist, umso glaubwürdiger hält die Leserschaft auch Anzeigen. Macht sich die Vermutung in der Leserschaft breit, eine Zeitungsredaktion sei abhängig, gar käuflich, sinken sehr schnell Auflage des Printproduktes und Aufmerksamkeit für deren digitale Angebote – auch zum Nachteil der Werbekunden, die ja ein möglichst großes Publikum erreichen wollen. Der Zusammenhang zwischen Seriosität eines Mediums und Erfolg der darin geschalteten Anzeigen ist wissenschaftlich nachgewiesen und Werbefachleute kennen ihn sehr genau.

Der Verleger

Aber was ist mit dem Verleger/der Verlegerin einer Zeitung? Bestimmen die nicht deren Inhalte? Viele Zeitungen haben gar keine Verleger mehr. Sie haben Eigentümer, die das verlegerische Geschäft an Manager übertragen haben. Die RHEINPFALZ hat das Glück, ein familiengeführter Verlag zu sein. Ihr Verleger, Thomas Schaub, führt die Zeitung in dritter Generation seit 1994. In das Tagesgeschäft der Redaktion mischt er sich, wie sein Vater Dieter Schaub und sein Großvater Josef Schaub, überhaupt nicht ein. Er nimmt nicht an Redaktionskonferenzen teil. Noch nie hat er gesagt, die Redaktion möge doch das oder jenes mal schreiben oder so oder so kommentieren. Er ist, trotz seines technischen und digitalen Sachverstandes, passionierter Leser der gedruckten Zeitung. Wie die täglich knapp 700.000 Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ auch, lässt er sich jeden Tag überraschen davon, was in „seiner“ Zeitung steht.

Journalistische Qualität

Thomas Schaub nimmt Einfluss auf die journalistische Qualität der RHEINPFALZ-Produkte. Dazu hat er gemeinsam mit der Redaktion Qualitätskriterien formuliert. Wenn es ihm an Themenvielfalt mangelt, wenn ein Interviewer nicht kritisch nachgehakt hat, wenn ihm ein Text zu werblich erscheint, wenn er inhaltliche oder grammatikalische Fehler entdeckt, teilt er mir das mit und bittet um meine Einschätzung. Personalentscheidungen für die Redaktion treffen der Verleger und die Chefredaktion gemeinsam. Das ist ganz wichtig, denn: Der Verleger steht auf diese Weise zu seinem Redaktionspersonal.

In diesen Tagen sind wieder die Gespräche des Verlegers mit jedem Ressort. Seit 1994 gibt es die jedes Jahr. Die Ressorts berichten, was sie in den vergangenen zwölf Monaten beschäftigt und bewegt hat. Sie schildern ihre Probleme, melden Wünsche an, etwa an die personelle oder technische Ausstattung. Es entwickeln sich kontroverse Debatten. Den Ressortgesprächen folgt die Rundreise Schaubs durch alle 13 Lokalredaktionen der RHEINPFALZ. Er will ziemlich genau wissen, was in den jeweiligen Verbreitungsgebieten los war und los ist. Über die Jahre hat sich daraus bei ihm ein sehr großes Wissen über die Pfalz angesammelt. Auch in den Lokalredaktionen wird dann über die internen Probleme und Wünsche geredet, werden die Entwicklungen im Verlag diskutiert. Die Chefredaktion und Verlagsgeschäftsführer Holger Martens sind bei alldem dabei.

Dass der Verleger der RHEINPFALZ seine Redaktionsmitglieder, ihre Probleme und Wünsche und das Verbreitungsgebiet der Zeitung so gut kennt, erleichtert Problemlösungen und Entscheidungen. Sie werden eben nicht einfach am grünen Tisch gefunden und gefällt, sondern in großer Sachkenntnis.

Die Redaktion entscheidet

Wer entscheidet also darüber, was in der Zeitung veröffentlicht wird und was nicht? Es ist die Redaktion. In ihr sind viele Meinungen vertreten und jedes Mitglied bringt spezifische Sachkenntnisse mit. Die Redaktion bedient sich eines profunden journalistischen Handwerks und hochmoderner Technik zur Nachrichtenfindung und Nachrichtenauswahl. Sie braucht bis zur Entscheidung, was in die Zeitung kommt oder über rheinpfalz.de gesendet wird, viele Konferenzen, viel Kommunikation und sie führt dazu so manche kontroverse Debatte. Nur selten ist das letzte Wort der Chefredaktion notwendig.

Wäre die Redaktion abhängig von Befehlsgebern, von Anzeigenkunden, von einseitigen Interessen, dann wäre die Zeitung schon bald kein Massenmedium mehr. Denn natürlich spüren die Leserinnen und Leser, ob eine Redaktion unabhängig und überparteilich ist. Ist sie das nicht, hat ein Tageszeitungsverlag ökonomisch keine Überlebenschance.