Die Deutsche Bibelgesellschaft hat 2023 weniger Bibeln verkauft. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 322.000 Ausgaben der Heiligen Schrift in unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen abgesetzt, wie die kirchliche Stiftung am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das seien rund 48.000 Exemplare weniger als im Vorjahr. Auch der Bereich Kinderbibeln verzeichnet demnach einen Rückgang.

Stuttgart (dpa/lsw) - «Neben dem allgemeinen Trend sinkender Absatzzahlen im Buchmarkt sehen wir auch das überaus erfolgreiche Vorjahr als Erklärung für den Rückgang», hieß es. Besondere Rabattaktionen zum Jubiläum etwa hätten dazu geführt, dass sich manche Großkunden langfristig bevorratet hätten. Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt die Stiftung die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. International verantwortet sie die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen. Neben Bibelausgaben finden sich im Programm weitere Bücher und Medien rund um das Thema Bibel.