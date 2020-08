Die Polizei Haßloch überwachte am Dienstagmittag von 13 bis 15 Uhr die Geschwindigkeit in der Rödersheimer Straße in Meckenheim. Von 71 gemessenen Fahrzeuge war laut Bericht elf zu schnell. Der Höchstwert lag bei 68 Kilometer pro Stunde (Zulässig: 50 km/h). Ein weiterer Autofahrer wurde beim Telefonieren erwischt. Ihn erwartet ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. In der Haßlocher Kirchgasse passierten am gleichen Tag (16.25 bis 17.05 Uhr) 43 Fahrzeuge die Messstelle. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurde hier nicht überschritten. Zwei Fahrer waren allerdings ohne Gurt unterwegs und wurden mit 30 Euro verwarnt.