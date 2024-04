Rudersberg (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einer Straße bei Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) beim Wendemanöver mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der 51 Jahre alter Fahrer sei durch die Kollision am Dienstagabend aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch der 18 Jahre alte Fahrer des anderen Autos sowie die 18-jährige Beifahrerin wurden demnach schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 51-Jährigen den Angaben nach in eine Klinik. Der Mann sei in eine Haltestelle gefahren, um zu wenden, und habe dort wohl den anderen Wagen übersehen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

