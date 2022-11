Boxweltmeisterin Tina Rupprecht verteidigt ihren Titel am 10. Dezember in der Römerhalle Heilbronn. Die 30 Jahre alte Weltmeisterin des WBC im Minimumgewicht (46,26 Kilogramm) wird von der an Nummer vier gelisteten Rocio Gaspar aus Peru herausgefordert. Das gab der Magdeburger Boxstall von Promoter Ulf Steinforth am Freitag bekannt.

Hamburg (dpa) - Die Augsburgerin Rupprecht hat von zwölf Profikämpfen elf gewonnen, ein Duell endete unentschieden. Ihre südamerikanische Gegnerin war in 13 Kämpfen zwölfmal siegreich. „Ich möchte ein weiteres Mal beweisen, dass ich die beste Frau der Welt in meiner Gewichtsklasse bin“, sagte die 1,53 Meter große Rupprecht.

