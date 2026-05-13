Wegen einer geplanten Bombenentschärfung in Pforzheim wird der ÖPNV eingeschränkt. Auch Teile der Innenstadt sind betroffen.

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei Bauarbeiten am Quartierspark in Pforzheim ist eine rund 1,35 Tonnen schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Eine akute Gefahr besteht für die Bevölkerung nicht, wie die Stadt mitteilte. Die Entschärfung sei für Sonntag geplant. Rund 27.000 Menschen müssen demnach an dem Tag bis 8.00 Uhr ihre Häuser verlassen haben.

Der Evakuierungsbereich in der Pforzheimer Oststadt hat einen Radius von rund 1,5 Kilometern. Der Fundort ist laut Stadt an der Ecke Dammstraße/Stückelhäldenstraße. Damit ist ein Teil der Innenstadt und der Bahnverkehr Richtung Karlsruhe und Stuttgart betroffen. Der gesamte ÖPNV sei während der Maßnahmen stark eingeschränkt und falle zum Teil aus. Das Helios-Krankenhaus ist demnach nicht betroffen.

Ab Freitag wird ein Bürgertelefon eingerichtet. Über die weiteren Maßnahmen informiert die Stadt Pforzheim auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien.