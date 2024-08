Immer wieder werden in Deutschland Weltkriegsbomben gefunden - so auch in Mannheim. Nun ist die Bombe gesprengt.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Weltkriegsbombe, die auf der Friesenheimer Insel in Mannheim gefunden worden war, ist erfolgreich gesprengt worden. Der Sicherheitsradius von rund 700 Metern um die Sprengstelle in der Nähe von Kirschgartshausen wurde aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Das Kriegsrelikt war nach Angaben der Stadt bei Bauarbeiten entdeckt worden.